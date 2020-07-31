На Чернігівщині троє людей загинули в результаті вибуху гранати

Ще одного постраждалого госпіталізували.

У Чернігівській області чоловік під час відпочинку з компанією підірвав гранату. В результаті вибуху троє людей загинули.

Про це повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко у фейсбуці.

«Трагічна звістка з Бобровицького району… За попередньою інформацією, місцевий житель підірвав гранату під час спільного відпочинку компанії. Загинуло троє людей, одну людину госпіталізовано», — написав він.

За повідомленням речниці поліції Чернігівської області Юлії Ковтун, серед загиблих — двоє чоловіків, їм 58 та 43 роки, та 48-річна жінка. Ще одного чоловіка, якому 43 роки, госпіталізували. // LB.ua