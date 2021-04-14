Мешканця столиці підозрюють у наданні хабаря начальнику одного з відділень поліції на Київщині

Київська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 369 КК України).

За даними слідства, 38-річний мешканець столиці намагався надати неправомірну вигоду одному із начальників відділення поліції Бучанського районного управління поліції за прийняття рішення про непритягнення його до відповідальності та закриття кримінального провадження. Фігурант запропонував поліцейському 1000 доларів США двома частинами та був затриманий після передачі першої частини обумовленої суми – 700 доларів.

Наразі зловмисника затримано. Вирішується питання щодо оголошення йому про підозру у скоєнні вказаного злочину та обрання запобіжного заходу.

Досудове слідство триває.

Заходи з викриття проводились спільно з працівниками СУ ГУНП в Київській області та Київського обласного управління ДВБ НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури