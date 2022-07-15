Мешканця Тячівщини судитимуть за шахрайське заволодіння землею зі збитками у ₴1,5 млн.

Тячівська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно мешканця с. Нижня Апша за фактами шахрайського заволодіння землею та використання завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України).

Слідством встановлено, що підозрюваний, використовуючи фальсифіковане рішення органу місцевого самоврядування про виділення йому земельної ділянки, подав на реєстрацію завідомо підроблені документи. Як наслідок – неправомірно отримав у власність землю в смт. Солотвино, загальна вартість якої становить більше 1,5 млн грн.

У подальшому мешканець Тячівщини відчужив вказаний об’єкт нерухомого майна третім особам. Наразі на землю накладено арешт з метою збереження її як речового доказу. Окружна прокуратура працює над тим, аби повернути її у власність громади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Тячівського РВП ГУ Нацполіції в Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури