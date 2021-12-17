На Прикарпатті банда викрадала людей, катувала та вимагала гроші. Cеред них був екс-поліцейський

На Івано-Франківщині поліцейські впіймали вісьмох чоловіків, які погрожували насильством та вимагали гроші з людей.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Слідчі з’ясували, що восьмеро спільників, серед яких був колишній працівник поліції, з травня до листопада 2021 року вчинили кілька тяжких злочинів, повідомляють у прокуратурі.

“Вони погрожували насильством, застосовували щодо потерпілих фізичну силу та били. В однієї із потерпілих зловмисники вимагали 1 млн грн, в іншого — понад 30 тис. доларів під приводом неіснуючого боргу”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, четверо чоловіків із групи у листопаді напали на місцевого підприємця, викрали його та вивезли на берег річки. Як повідомили у прокуратурі, там чоловіки утримували підприємця в автомобілі та катували, вимагаючи гроші. Після цього чоловіки викрали ключі від будинку підприємця та вкрали ноутбуки та майже 300 тис. грн.

Зараз усім чоловікам суд повідомив про підозру за фактами незаконного позбавлення волі або викрадення людини, вимагання, грабежів та розбоїв за ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 186, ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. // Діло