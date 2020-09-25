Экс-прокурор ГПУ получил два года тюрьмы за предложение $10 тысяч взятки за трудоустройство в НАБУ

Высший антикоррупционный суд 25 сентября приговорил к двум годам лишения свободы бывшего прокурора Генпрокуратуры, который предлагал взятку за успешное трудоустройство в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Как известно, прокурора ГПУ, который предлагал взятку в размере 10 тысяч долларов США (около 270 тысяч гривен) членам конкурсной комиссии НАБУ детективы Бюро задержали 17 февраля 2016 года. Данная сумма предлагалась за положительное решение вопроса относительно трудоустройства на руководящую должность в НАБУ.

«Коллегия судей ВАКС, рассмотрев материалы уголовного производства, признала бывшего прокурора виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины (предложение должностному лицу предоставить ей неправомерную выгоду за совершение должностным лицом в интересах того, кто предлагает такую ​​выгоду, действий с использованием служебного положения). По приговору суда он осужден к 2 годам лишения свободы. Приговор вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если не будут внесены апелляционной жалобы», – говорится в сообщении.

Отметим, что речь идет о экс-прокуроре Александре Матюшко.

Преступности.НЕТ