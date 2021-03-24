23800 доларів за дозвіл на розміщення реклами — судитимуть посадовця «АК Київводоканал»

Оболонською окружною прокуратурою м. Києва завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно директора департаменту безпеки ПрАТ «АК Київводоканал», викритого на одержанні неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368-3 КК України).

Яке повідомлялося раніше, посадовець вимагав 38 200 доларів США від представника суб’єктів господарювання за погодження дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами в зоні проходження каналізаційних водопровідних мереж. Передача неправомірної вигоди відбувалася у декілька етапів.

У ході контролю за вчиненням злочину задокументовано одержання посадовцем неправомірної вигоди у розмірі 9 100 та 14 700 доларів США.

У січні 2021 року під час одержання другого траншу керівника департаменту затримали «на гарячому» у службовому кабінеті.

Обвинувальний акт скеровано до Печерського районного суду для розгляду по суті.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура