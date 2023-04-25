працювала на окупаційну владу: харківські поліцейські повідомили підозру так званій «старості» кількох сіл

41-річна мешканка Ізюмського району підозрюється у колабораційній діяльності. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Як встановили співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та слідчого відділу розслідування воєнних злочинів слідчого управління поліції Харківської області, мешканка Ізюмського району була прихильницею «руского міра», тому під час окупації населених пунктів ворожими військами активно їх підтримувала.

Представники так званої «власті» запропонували жінці посаду «помощника начальника Боровского теруправления военно-гражданской администрации Изюмского района Харьковской области» – так званої «старости», на що вона одразу погодилася. Цей «орган» діяв на тимчасово окупованій території села Підвисоке.

Її «владні обов’язки» поширювалися на села Підвисоке, Калинове, Мирне, Гаврилівка, Ясинувате та Парнувате. «Помічниця» організовувала життєдіяльність населених пунктів за вказівками окупантів, допоки їх не звільнили українські захисники.

Підозру жінці оголосили за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Мешканці загрожує від 5-ти до 10-ти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна або без такої. Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Харківська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України