Поліція встановила підозрюваного у вандалізмі на кладовищі під Житомиром

19-річного жителя Станишівської громади поліцейські обґрунтовано підозрюють у причетності до пошкодження майже півтора десятка пам’ятників на сільському кладовищі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 1 січня до Житомирського райуправління поліції надійшло повідомлення про вандалізм на цвинтарі у с. Слободі-Селець. Під час огляду правоохоронці зафіксували пошкодження гранітних пам’ятників на місцях поховання 14 людей. Також були виявлені та вилучені слідова інформація та інші речові докази.

Відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) КК України. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії для з’ясування обставин, у тому числі здійснили подвірний обхід жителів села та перевірили осіб, схильних до правопорушень. У результаті викрили причетність до вандалізму 19-річного місцевого жителя. Молодик свою провину визнав та розповів про обставини.

«Хлопець живе неподалік цвинтаря разом із батьками. За зібраними свідченнями, він часто ходить на кладовище по солодощі. За словами рідних, парубок має вади психічного здоров’я. У рамках подальшого розслідування кримінального провадження буде призначено судово-психіатричну експертизу, за результатами якої і вирішуватиметься питання про відповідальність», — розповів заступник начальника відділу поліції №1 Житомирського РУП Володимир Колядич.

За чинним законодавством подібні протиправні діяння караються штрафом — піврічним арештом, обмеженням чи позбавленням волі строком до 3 років.

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Відділ комунікації поліції Житомирської області