Мешканця Вишневого підозрюють у розбійному нападі на малолітню

За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури повідомлено про підозру 57-річному мешканцю Київщини за фактом розбійного нападу (ч.1 ст.187 КК України).

Слідством встановлено, що 8 квітня цього року в центральному парку м. Вишневе, підозрюваний, погрожуючи ножем, заволодів мобільним телефоном малолітньої відвідувачки паркової зони та зник з місця скоєння злочину.

Наразі зловмисника затримано, йому повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове слідство триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури