Мешканцю Дрогобича загрожує довічне ув’язнення за умисне вбивство

На Львівщині судитимуть 27-річного мешканця Дрогобича, обвинуваченого в умисному вбивстві та грабежі. За скоєне зловмисник може до кінця життя опинитися за ґратами.

Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Подія сталася увечері 24 лютого цього року в центрі Дрогобича. Обвинувачений зустрів свою 24-річну знайому разом з 50-річним місцевим мешканцем. З хуліганських мотивів, без будь-якої вагомої причини зловмисник завдав потерпілому 7 ударів ножем у шию, грудну клітку, черевну порожнину та спину. Від отриманих поранень останній помер на місці.

Крім того, підсудний скористався ситуацією та з корисливих мотивів викрав з кишені куртки жертви мобільний телефон.

Як зазначається, у ході досудового розслідування окружною прокуратурою у зв’язку із нововиявленими обставинами змінено кваліфікацію дій підозрюваного з ч.1 ст.115 на п.7.ч.2 ст.115 КК України, та пред’явлено обвинувачення за фактом умисного вбивства, вчиненого з хуліганських мотивів, та відкритого викрадення чужого майна. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.