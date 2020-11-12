На Миколаївщині 27-річний чоловік зґвалтував мамину сусідку

До поліції звернулась 36-річна жінка з заявою про скоєння відносно неї насильницьких дій.

Відомо, що в одному з сіл Миколаївського району заявниця прийшла у гості до сусідки, до якої приїхав нетверезий син, посварившись із своєю дружиною. 27-річний чоловік покликав потерпілу на вулицю та запропонував інтим, а на відмову затягнув в порожню будівлю та зґвалтував.

Коли зловмисник відпустив жертву, жінка прийшла додому й розповіла дочці, а та сповістила поліцію.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, співробітники якої вилучили речові докази, а зловмисника доставили до відділку поліції.

Наразі тривають першочергові слідчі дії та експертизи, після проведення яких вирішуватиметься питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у зґвалтуванні жінки та обрання запобіжного заходу. За вчинений злочин йому загрожує до п’яти років ув’язнення. // Вартові еспресо