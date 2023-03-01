Мешканцю Лубенського району повідомлено про підозру за вчинення серії Інтернет-шахрайства

На Полтавщині слідчі сектору поліцейської діяльності №1 (смт Оржиця) Лубенського райвідділу поліції, за процесуального керівництва Оржицького відділу Лубенської окружної прокуратури, викрили 24-річного місцевого мешканця, який через Інтернет-мережу «продавав» тютюнові вироби. Наразі поліцією доведено причетність фігуранта до чотирьох фактів шахрайства. Поліція встановлює причетність особи до інших аналогічних злочинів.

Євгеній Карпець, начальник Лубенського райвідділу поліції, повідомив: «Під час досудового розслідування встановлено, що 24-річний мешканець Оржицької тергромади створив групу в одному із месенджерів для обміну інформації, де розмістив оголошення про продаж тютюнових виробів. Чоловік продавав неіснуючі товари, за який потенційні покупці переказували грошові кошти на його банківську картку. Слідчим поліції спільно з оперативниками вдалося задокументувати декілька фактів шахрайських дій чоловіка. Наразі йому повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії».

За даним фактом слідчими сектору поліцейської діяльності №1 (смт Оржиця) Лубенського райвідділу поліції, за процесуального керівництва Оржицького відділу Лубенської окружної прокуратури, розпочаті кримінальні провадження за частинами 1 та 2 статті 190 (Шахрайство, вчинене повторно) Кримінального кодексу України. Триває комплекс слідчих дій та оперативних заходів для встановлення кола потерпілих громадян.

У рамках відкритого кримінального провадження триває досудове розслідування. У разі доведення вини судом чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо: Поліція Полтавщини пропонує громадянам аудіопорадники, які допоможуть вчасно розпізнати найбільш поширені сценарії шахрайств та уникнути обману:

– аудіопорадник «Як уникнути обману в Інтернеті»

– аудіопорадник «Як розпізнати телефонне шахрайство та як його оминути?»

– аудіопорадник «Поради для літніх людей: як уникнути шахрайства»

Відділ комунікації поліції в Полтавській області

(За інформацією Лубенського райвідділу поліції Полтавщини)