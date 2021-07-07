Метадон до Лук’янівського СІЗО намагалися передати під виглядом сухого молока

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт стосовно особи за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, збут наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів (ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 321 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, який раніше відбував покарання у виді позбавлення волі, передавав ув’язненим Лук’янівського СІЗО посилки з наркотичними засобами, замаскованими під продукти харчування. Він був викритий на передачі до слідчого ізолятора 50 таблеток метадону, які були подрібнені та змішані з сухим молоком.

За результатами обшуку за місцем проживання обвинуваченого були вилучені наркотичні засоби — метадон та канабіс, сильнодіючі лікарські засоби, а також вогнепальну зброю та бойові припаси до неї.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним слідчим управлінням Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора