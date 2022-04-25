Міграційна поліція перекрила міжнародний канал торгівлі дівчатами з Дніпра

Житель Дніпра вербував молодих жінок для сексуальної експлуатації та переправляв їх до інших країн.

Поліцейські управління міграційної поліції ГУНП в Дніпропетровській області задокументували дії чоловіка, який у соцмережах розміщував оголошення про високооплачувану роботу за кордоном. З тими, хто зацікавився пропозицією, зустрічався у кафе та схиляв їх виїхати за кордон для занять проституцією. Обіцяв близько 140 євро за годину роботи та можливість подальшої легалізації за кордоном. Жертвами зловмисника ставали жінки, які потрапили у складне матеріальне становище. За кожну завербовану дівчину він отримував 500 євро.

На таку пропозицію погодилися троє дніпрянок, які сіли на потяг до Івано-Франківська з метою подальшого виїзду за кордон. У ході проведення оперативних заходів працівники УМП виявили дівчат та зловмисника у потягу, який вирушив з головного залізничного вокзалу м. Дніпра. Чоловіка затримали, дівчат доправили назад додому.

23 квітня за місцем проживання підозрюваного відбулися слідчі заходи, які провели поліцейські управління міграційної поліції ГУНП в Дніпропетровській області, слідчі ГУНП та Дніпровського РУП ГУНП, працівники полку поліції особливого призначення. Процесуальне керівництво здійснювала Центральна окружна прокуратура міста Дніпро.

В ході обшуків була вилучена комп’ютерна техніка, телефон та інші речові докази. Все вилучене направлено на експертизу. Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої. 25 квітня судом фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Також встановлений ще один чоловік, який міг бути причетний до торгівлі людьми. За місцем його мешкання під час обшуку виявили пістолет «Стінгер» та російські прапори. Йому загрожує кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області