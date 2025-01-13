Мінімум 50 нардепів дев’ятого скликання Ради отримали підозри

Як мінімум 50 народних депутатів України, 8,5% від складу Верховної Ради дев’ятого скликання, отримали підозри.

Про це заявив перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко під час презентації результатів дослідження: «Рада-9. Підсумки», передає кореспондент Укрінформу.

«Я думаю, що наслідки скасування недоторканності ми ще довго будемо бачити. Як мінімум 50 народних депутатів з підозрами – це показник. Він напевно важкий для сприйняття, адже це 8,5% складу. Я не думаю, що в будь-якому іншому прошарку суспільства є такий відсоток корупціонерів. Ні, такого немає такого. Тобто є питання, і суспільство має робити висновки. Це чисто політична історія», – заявив Корнієнко.

Загалом, скасування недоторканності він назвав одним із ключових чинників, що справили вплив на роботу парламенту цього скликання.

«На роботу Верховної Ради України дев’ятого скликання загалом вплинули три важливі фактори: скасування недоторканності народних депутатів, подолання кнопкодавства та такого ганебного явища, як переголосування питань», – сказав Корнієнко.

Зокрема, за його словами, збільшилася порівняно з минулим скликанням кількість повторних других читань і відхилених законопроєктів. «Якщо ж законопроєкт відхиляється, то далі його не можна вносити на цій сесії. Це те, що спонукає суб’єктів законодавчої ініціативи краще працювати над якістю проєктів та їх наповненням», – сказав Корнієнко.

Перший віцеспікер також відзначив чимало викликів, що випали на долю парламенту дев’ятого скликання, зокрема, повномасштабне вторгнення РФ. «Був і «турборежим», і Covid-19, і поправковий спам. Були і законопроєкти, які сильно затягували роботу парламенту з погляду процедури… Та попри те, що ця «технологія» повертається час від часу, закони приймаються», – наголосив перший віцеспікер.

Як повідомлялось, дослідники Руху «Чесно» нарахували загалом 58 повідомлень про підозри народним депутатам IX скликання за 26 різними статтями ККУ. Найбільше депутатів отримали підозри в недостовірному декларуванні, держзраді та хабарництві.

Окрім того, НАЗК склало щонайменше 70 адмінпротоколів щодо народних депутатів IX скликання через ймовірні корупційні правопорушення – невчасне декларування, конфлікт інтересів та інші.