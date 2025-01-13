Мінімум 50 нардепів дев’ятого скликання Ради отримали підозри
Як мінімум 50 народних депутатів України, 8,5% від складу Верховної Ради дев’ятого скликання, отримали підозри.
Про це заявив перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко під час презентації результатів дослідження: «Рада-9. Підсумки», передає кореспондент Укрінформу.
«Я думаю, що наслідки скасування недоторканності ми ще довго будемо бачити. Як мінімум 50 народних депутатів з підозрами – це показник. Він напевно важкий для сприйняття, адже це 8,5% складу. Я не думаю, що в будь-якому іншому прошарку суспільства є такий відсоток корупціонерів. Ні, такого немає такого. Тобто є питання, і суспільство має робити висновки. Це чисто політична історія», – заявив Корнієнко.
«На роботу Верховної Ради України дев’ятого скликання загалом вплинули три важливі фактори: скасування недоторканності народних депутатів, подолання кнопкодавства та такого ганебного явища, як переголосування питань», – сказав Корнієнко.
Зокрема, за його словами, збільшилася порівняно з минулим скликанням кількість повторних других читань і відхилених законопроєктів. «Якщо ж законопроєкт відхиляється, то далі його не можна вносити на цій сесії. Це те, що спонукає суб’єктів законодавчої ініціативи краще працювати над якістю проєктів та їх наповненням», – сказав Корнієнко.
Перший віцеспікер також відзначив чимало викликів, що випали на долю парламенту дев’ятого скликання, зокрема, повномасштабне вторгнення РФ. «Був і «турборежим», і Covid-19, і поправковий спам. Були і законопроєкти, які сильно затягували роботу парламенту з погляду процедури… Та попри те, що ця «технологія» повертається час від часу, закони приймаються», – наголосив перший віцеспікер.
Як повідомлялось, дослідники Руху «Чесно» нарахували загалом 58 повідомлень про підозри народним депутатам IX скликання за 26 різними статтями ККУ. Найбільше депутатів отримали підозри в недостовірному декларуванні, держзраді та хабарництві.
Окрім того, НАЗК склало щонайменше 70 адмінпротоколів щодо народних депутатів IX скликання через ймовірні корупційні правопорушення – невчасне декларування, конфлікт інтересів та інші.Tweet