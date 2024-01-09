Міноборони розриває усі контракти з пулом компаній бізнесмена Гринкевича

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Його підозрюють у мародерстві ЗСУ на понад мільярд гривень.

Заступник міністра оборони Віталій Половенко заявив, що відомство розриває усі контракти з пулом компаній, пов’язаних з Ігорем Гринкевичем. Про це він сказав під час пресконференції “Легка промисловість — за прозорі закупівлі”, відповівши на запитання журналістів про те, як міністерство реагує на скандал.

“Після публікації у ЗМІ статті Міноборони прийняло рішення щодо розривання тих договорів, які попередньо МОУ були укладені “, – сказав Половенко.

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