Міноборони розриває усі контракти з пулом компаній бізнесмена Гринкевича

Його підозрюють у мародерстві ЗСУ на понад мільярд гривень.

Заступник міністра оборони Віталій Половенко заявив, що відомство розриває усі контракти з пулом компаній, пов’язаних з Ігорем Гринкевичем. Про це він сказав під час пресконференції “Легка промисловість — за прозорі закупівлі”, відповівши на запитання журналістів про те, як міністерство реагує на скандал. “Після публікації у ЗМІ статті Міноборони прийняло рішення щодо розривання тих договорів, які попередньо МОУ були укладені “, – сказав Половенко. За попередніми оцінками, сума збитків діяльності бізнесмена може сягати понад 1 млрд грн. // Нагадаємо, 29 грудня львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримало ДБР, коли він намагався дати одному із керівників бюро хабар у розмірі 500 тисяч доларів для сприяння у поверненні майна його компаній, вилученого під час розслідування. Останнє проводиться в рамках справи за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ, на постачання яки корпорації бізнесмена виграли 23 тендери, загальною вартістю понад 1,5 млрд грн. Втім, згодом стало відомо, що насправді підприємства Гринкевича займаються будівництвом. Одяг для військових вони купували у Туреччині і перепродавали з націнкою 60% // Дзеркало тижня