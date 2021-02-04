Митникам довелося розпиляти автомобіль, аби вилучити контрабандні сигарети

На митному посту «Тиса» закарпатським митникам довелося задіяти болгарку та інші інструменти, аби дістатися до понад тисячу пачок прихованих сигарет, які винюхав чотирилапий помічник кінолога.

А черговим «винахідником» виявився 32-річний уродженець Сваляви, який через «зелений коридор» наважився у незаконний спосіб перевезти у сховищах іномарки сигарети різних марок.

Вирушаючи до Угорщини на легковику марки «Ford Focus», під час проходження митно-прикордонного контролю закарпатець запевняв, що нічого прихованого не везе. Однак, невпевнена поведінка водія спонукала митників та прикордонників провести детальну перевірку автівки. Задіявши кінологічну команду митниці, натренований на сигарети англійський спанієль, обнюхавши автомобіль, подав відповідні знаки. Відтак, було вирішено перевірити транспортний засіб у боксі поглибленого огляду. І результат не забарився» За допомогою технічних засобів митного контролю: ліхтаря, набору інструментів, кутової шліфувальної машини (болгарки) виявлено приховані від митного контролю 1010 пачок сигарет з фільтром, без акцизних марок України, торгової марки «Compliment Blue». Тютюнові вироби сміливець приховав у правому та лівому порогах, а також під передньою панеллю автомобіля.

– Доступ до виявлених тютюнових виробів став можливим після демонтажу приборної панелі (торпедо) та металевої пластини, що знаходилась під панеллю, а також зняттям правого та лівого коліс, підкрилків, та металевих пластин, які оброблені силіконовим герметиком в колір транспортного засобу, – розповідають інспектори-оперативники управління забезпечення протидії митним правопорушенням Закарпатської митниці Держмитслужби. – Також для доступу до частини сигарет, які знаходились під панеллю автомобіля, довелося демонтувати праві передні двері та за допомогою кутової шліфувальної машинки (болгарки), зробити виріз в правій передній стійці автомобіля.

Таким чином, понад тисячу пачок сигарет було приховано шляхом використання спеціально виготовлених сховищ. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 статті 483 Митного кодексу України. Автомобіль “Ford Focus” (2012 р.в.), що використовувався для переміщення прихованого у тайниках товару, вартістю майже 200 тис грн., та сигарети вилучені до рішення суду. // zak-insider.com