Міжнародна поліцейська спецоперація: встановлено псевдомінера закладів у Чехії, Словаччині та Латвії

Українські поліцейські спільно з іноземними колегами в рамках міжнародного розслідування встановили мешканця Дніпра, який здійснив низку завідомо неправдивих повідомлень про замінування освітніх закладів, а також центрів дозвілля на території зазначених країн. Чоловіку оголошено підозру.

Кіберполіцейські спільно зі слідчими Дніпровського райуправління поліції №2 за процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра викрили молодика, причетного до розсилання неправдивих повідомлень про мінування. До розслідування також були залучені правоохоронні органи Чехії, Словаччини та Латвії.

Із вересня 2024 року поліція країн ЄС регулярно отримувала електронні листи з погрозами щодо замінування закладів освіти та центрів дозвілля.

У ході спеціальної міжнародної спецоперації вдалося встановити особу, яка причетна до надсилання таких повідомлень. Ним виявився мешканець Дніпра.

Українські поліцейські спільно з колегами з Чеської Республіки та Словаччини у складі Спільної слідчої групи (JIT) провели ряд обшуків та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та цифрові носії інформації.

Наразі слідчі оголосили фігуранту підозру за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

Департамент кіберполіції Національної поліції України