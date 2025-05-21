24-річний житель Черкас наніс смертельні тілесні ушкодження 36-річному чоловіку

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю м. Черкаси за фактом нанесення тяжких , що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

За даними слідства, 29 квітня цього року у вечірній час доби біля магазину в одному з районів м. Черкаси 24-річний чоловік на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин наніс місцевому жителю численні удари ногою в область голови.

Унаслідок протиправних дій нападника 36-річний потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер у лікарні.

Слідчим суддею до підозрюваного застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Довідково: санкція ч. 2 ст. 121 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури