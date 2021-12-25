Молдованин віз до Росії більше 20 підроблених документів України, Великої Британії та країн ЄС

Прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно з представниками Одеської митниці виявили підроблені документи, які мав доставити громадянин Молдови до замовника в Російську Федерацію.

Днями до пункту пропуску «Старокозаче» з Молдови прибув рейсовий автобус Мерседес. Оглянувши транспортний засіб, правоохоронці виявили 2 посилки. В них знаходилися 6 паспортів громадян України, 6 водійських посвідчень Італії, Румунії та Великої Британії, а також 11 внутрішніх паспортів Чехії, Польщі, Румунії та Італії. Під час поглибленої перевірки документів прикордонники з’ясували, що усі документи містять ознаки підробки.

Водій автобуса пояснив, що нібито й гадки не мав про вміст сумки. Однак повідомив, що за кожну посилку йому обіцяли по 1000 молдовських лей.

За цим фактом прикордонники проінформували представників Національної поліції. Документи вилучено встановленим порядком та направлено на експертне дослідження.

ДПСУ