Молодикам, які погрозами намагалися «вибити» з боржника гроші, повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом мешканцям столиці за фактом примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань, вчинене із погрозою вбивства (ч. 2 ст. 355 КК України).

За даними слідства, вказані особи, маючі на меті намір повернути собі борг від мешканця с.Гнідин, закріпили мотузкою предмет схожий на бойову гранату на паркані його приватного домоволодіння. Вибухотехніки знешкодили вказаний пристрій та встановили, що він являється муляжем ручної осколкової оборонної гранати «Ф-1». Під час роботи, фахівцями вибухотехнічної служби ГУНП в Київській області було виявлено напис погрозливого змісту, прикріплений до вказаного предмету. Тож зловмисники не захотіли вирішувати борговий спір у мирний спосіб, а вдалися до погроз та залякування для досягнення своєї мети.

Наразі обидва фігуранти провадження затримані. Їм повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове слідство триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури