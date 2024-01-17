Вбивство дружини та самогубство чоловіка в Івано-Франківську – розпочато розслідування

Окружна прокуратура міста Івано-Франківська здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом загибелі подружжя в Івано-Франківську (ч.2 ст.115 та ч.1 ст.115 КК України, з відміткою «самогубство»).

За даними слідства, 16 січня під час сімейного конфлікту 39-річний чоловік позбавив життя свою 34-річну дружину. Подія сталася в квартирі подружжя в Івано-Франківську.

Чоловік завдав жінці ножові поранення, від яких вона померла.

Після цього він покінчив життя самогубством, спричинивши собі удар ножем в ділянку серця.

Наразі призначено ряд експертиз, розслідування триває.

Івано-Франківська обласна прокуратура