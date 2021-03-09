Мошенники «блокируют» телефоны и требуют выкуп (схемы)

В Украине среди мошенников набирает обороты еще одна схема обмана, связанная с iPhone. Злоумышленники, пользуясь доверчивостью украинцев, которые через интернет продают свои гаджеты, умудряются заблокировать их устройства и требуют выкуп.

Подробнее об этом – в материале OBOZREVATEL.

Попросили ввести чужие данные

О таком случае в Facebook сообщила пользователь Инна Чижевская. Девушка продавала iPhone X через известный сайт бесплатных объявлений. На нее вышла «покупательница», поинтересовалась ценой. А затем рассказала историю, что когда-то имела такой гаджет, только 7-й модели. Но регистрировала его в Польше и потом разбила.

Мол, вот беда, теперь ее учетная запись от того телефона подходит не ко всем моделям. «Просто у мужа на устройстве XS она работает, а на других телефонах крутит загрузку и не заходит», – пожаловалась мошенница.

И попросила проверить, загрузится ли ее учетная запись на устройстве Инны. Если да, то она якобы готова тут же купить iPhone. Для этого злоумышленница прислала свой пароль и id-адрес.

Инна, ничего не подозревая, ввела чужие данные на своем телефоне. И по просьбе «покупательницы» даже отправила ей фото, мол, все в порядке. Но каково же было удивление девушки, когда тон собеседницы сразу поменялся.

«В общем смотрите, мы сменили пароль от iCloud. Если вы не выкупите пароль, то устройство будет заблокировано и станет куском пластика», – сообщили девушке. И назвали сумму выкупа – 1050 грн. Это 10% от цены, которую хотела получить Инна за свой телефон.

Как оставить мошенников ни с чем

Позже Инна сообщила, что ей удалось решить проблему без оплаты выкупа. Это возможно в том случае, если телефон покупали официально и на него есть необходимые документы. Нужно написать на сайт поддержки Apple, оттуда вам перезвонят. Затем по указанному ими адресу отправить IMEI и копию чека. Оттуда вам пришлют ссылку, через которую вы сможете перезагрузить весь телефон.

Руководитель общественной организации «Украинский киберальянс» Артем Карпинский говорит, что такая ситуация – это классический развод, хотя он впервые об этом слышит.

«Дело в том, что устройство Apple намертво привязывается к идентификатору пользователя, тот самый iCloud. Это сделано для многих вещей – отслеживания телефона, безопасности данных или синхронизации, блокировки телефона при его утере. Например, в случае кражи телефона вы сможете войти в iCloud, поставить пометку что он утерян, и дальнейшие манипуляции с ним будут бесполезны», – говорит Карпинский.

Он отмечает, что если кто-то просит вас ввести в телефон чужой iCloud, то это означает, что вы фактически отдаете свое устройство в чужое управление.

«Вплоть до того, что посторонний человек сможет поставить отметку, что ваш телефон украден. И даже если вы получите пароль от мошенника, то все равно вы не сможете воспользоваться своим телефоном. Разве что отнести его на радиорынок и продать на запчасти», – говорит Карпинский.

Он советует ни в коем случае не соглашаться на подобные предложения. «Когда вы продаете телефон, то только после того как получите деньги лично при покупателе выходите из своего iCloud, сбрасываете все до заводских настроек и передаете гаджет покупателю», – говорит Карпинский.

Какие еще схемы используют злоумышленники

Представляются вашим другом в соцсети.

Для этого они создают фейковую страничку вашего знакомого, который не так часто заходит в соцсеть. А потом рассказывают историю, что украли телефон и нужно срочно через ваш iCloud зайти в аккаунт утерянного устройства и там все заблокировать. Как только вы поддались на уговоры, тон меняется и мошенники предлагают выкупить пароль.

Звонят и представляются сотрудниками фирмы Apple.

Они требуют у пользователя ввести данные чужого аккаунта в качестве теста. Если владелец поддался, то он также попадает в зависимость от вымогателей. На экране телефона появляется сообщение, где указывается куда нужно перечислить деньги за разблокировку.

Частенько на такую уловку попадаются дети или подростки, поскольку они более доверчивые. Карпинский отмечает, что Apple никогда не звонит по телефону и не просит что-то проверить.