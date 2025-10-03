Судитимуть хмельничанина, який переїхав 22-річного чоловіка, що лежав на дорозі

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Хмельницького до суду скеровано обвинувальний акт відносно місцевого жителя за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілому (ч. 2 ст. 286 КК України).

Керуючи фургоном по вулиці Кам’янецькій у місті Хмельницькому, водій не помітив чоловіка, який лежав на проїзній частині та здійснив наїзд на нього.

Від отриманих травм 22-річний потерпілий помер у реанімаційному відділенні КНП «Хмельницька обласна лікарня».

Обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури