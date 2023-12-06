До 15 років позбавлення волі засуджено сумчанина, який під час суперечки убив молодого чоловіка

Окружною прокуратурою міста Суми підтримано публічне обвинувачення стосовно 45-річного сумчанина, який позбавив життя молодого чоловіка.

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що подія сталась 21 квітня 2018 року в м. Суми.

Обвинувачений та його дружина здавали в оренду свою квартиру двом дівчатам. Через деякий час орендодавці повідомили дівчат, щоб вони виїхали з житла. Однак, коли ті прийшли, щоб забрати свої речі, замки в дверях вже були змінені, відтак вони не змогли потрапити в квартиру.

Дівчата написали відповідну заяву в поліцію, а також покликали друзів на допомогу. У під’їзді біля зазначеної квартири між власником та групою підтримки дівчат сталась суперечка, під час якої обвинувачений дістав ніж та вдарив одного з молодиків у грудну клітку. 26-річний потерпілий помер на місці події.

Обвинувачений у ході судового розгляду вину свою не визнав. Попри це, за результатом зібраних доказів вироком суду першої інстанції обвинуваченого визнано винним в умисному вбивстві та засуджено до покарання у виді 15 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 115 КК України).

Сумська обласна прокуратура