У Києві арештували екскерівника «поліції «ЛНР»

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру одному із екскерівників «поліції ЛНР» та бійцю збройного формування «ЛНР» — «НВБ «Заря»» у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та участі у діяльності не передбаченого законом збройного формування (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України).

За даними слідства, мешканець м. Луганська у 2014 році підтримав так званий референдум з незалежності ЛНР та добровільно вступив до лав не передбаченого законом збройного формування – НВБ «Заря».

Згодом він зайняв посаду «заступника командира взводу патрульно – постової служби Лутугінського районного відділу поліції МВС ЛНР». Брав участь у бойових діях проти Збройних Сил та правоохоронних органів України.

Правоохоронці затримали його у м. Києві. Наразі йому обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ.

Офіс Генерального прокурора