Мошенники нанимают украинцев «отмывать» краденное

От работников требуют только номер банковской карты и готовность много гулять по городу

Мошенники повадились совершать преступления чужими руками. Предлагают вакансии с внушительными зарплатами. И люди даже не догадываются, что занимаются криминалом, устроившись на новую работу. Подробности сообщает «Сегодня».

Женщина прячет лицо и соглашается на общение с корреспондентами только на условиях анонимности. Ее история началась с найденной в интернете вакансии, у которой единственным требованием к кандидату было открыть на себя банковскую карточку. На эту карточку женщине приходили деньги. А она ходила по банкоматам и снимала эти деньги. А потом отдавала их. В качестве зарплаты ей полагался 1%. Никаких контактов с работодателем. Снятую наличку она передавала так называемыми закладками. Женщина говорит, что такая осторожность и анонимность ее насторожила, и поэтому она проработала недолго:

«Карточка оформлена на мое имя и это, получается, отмывание денег. И в случае чего, загремлю я вместе с этой карточкой. Поэтому я решила, что лучше я таким заниматься не буду».

Такой схемой давно пользуются аферисты, которые крадут деньги с карточек доверчивых людей. Она известна и банкам.

«Это деньги, которые мошенники добывают с помощью вот этих так называемых колл-центров, где люди сидят и названивают, выманивают данные. А потом снимают со счетов доверчивых украинцев определенные суммы. И вот эти суммы будут попадать не на карту мошенника, а на вашу карту», – говорит Александр Карпов, руководитель Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем.

И таких криминальных вакансий в интернете множество. Распространяют их в основном через различные мессенджеры или Telegram-каналы.

«Совершенно бешенные деньги предлагают за раскладку коробочек и командировки непонятно куда, непонятно с чем. И многие украинцы попали в места не столь отдаленные, потому что потом выяснилось, что там были всякие увлекательные препараты», – отмечает Татьяна Пашкина, эксперт по подбору работы.