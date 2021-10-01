Мошенники наживаются на пенсионерах

Аферисты изображают социальных работников и обещают начислить 13-ю пенсию

Мошенники придумали новый способ обманывать украинцев. Они предлагают пенсионерам 13-ю пенсию, а для этого записывают паспортные данные и реквизиты банковских карт хозяев.

Об этом сообщает «Сегодня».

«Объявляют мне, что в данный момент ввели новое постановление, будет 13 пенсия. Ну классно, же. Документы нужны. Я принесла. Они сфотографировали, копии сняли, и карта. Куда поступает моя пенсия. Они тоже сфотографировали карточку. Со всех сторон. Ждите. Будут поступления вам на карточку», – рассказала пенсионерка Людмила Баева.

И начислений так и не дождалась. Через пару дней пошла снять деньги за покупками, зато увидела опустошенную карточку – не хватало 2 тыс. грн.

«Пишется: на счету нет денег. Я: как это так, нет? Я сразу к менеджеру. Я говорю: а что происходит? Она говорит: ну давайте посмотрим, говорит, так у вас списаны все деньги на покупку какой-то электронной сигареты, короче, через интернет была покупка. Мне оно надо? В 64 года покупка сигарет? Мне объяснили что уже не первый раз такое«, – сказала она.

Что говорят эксперты?

Эксперты напоминают, что соцработники не ходят по квартирам и не предлагают пенсии.

«Где это видано, чтобы Пенсионный фонд ходил по квартирам и предлагал какие-то деньги. Если хотите подробнее узнать о каких-то мерах, вы заходите на официальный сайт и узнаете обо всех возможных акциях», – сказал киберэксперт Игорь Ковалевский.

13-я пенсия – схема не нова. И несмотря на это обманутых из года в год не уменьшается. Почему же пенсионеры верят в легенду о дополнительной выплате?

«Старое поколение помнит, что такое 13-я зарплата. Она кое-где есть премиальная. Но 13-й пенсии в нашей стране никогда не существовало. Но люди, услышав такую фразу, начинают в нее верить. Они готовы отдать все свои реквизиты, чтобы получить кровно заработанные деньги, как они это считают. Но именно в этом кроется мошенничество», – сказал эксперт по безопасности Руслан Болгов.

Ни в коем случае не давайте никому и никогда данные банковской карты и документы. Злоумышленники могут не только опустошить ваш счет, но и набрать кредитов на ваше имя. И если уж стали жертвой аферистов – поскорее обратитесь в банк.