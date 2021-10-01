Мошенники наживаются на пенсионерах
Аферисты изображают социальных работников и обещают начислить 13-ю пенсию
Мошенники придумали новый способ обманывать украинцев. Они предлагают пенсионерам 13-ю пенсию, а для этого записывают паспортные данные и реквизиты банковских карт хозяев.
Об этом сообщает «Сегодня».
Что случилось?
«Пишется: на счету нет денег. Я: как это так, нет? Я сразу к менеджеру. Я говорю: а что происходит? Она говорит: ну давайте посмотрим, говорит, так у вас списаны все деньги на покупку какой-то электронной сигареты, короче, через интернет была покупка. Мне оно надо? В 64 года покупка сигарет? Мне объяснили что уже не первый раз такое«, – сказала она.
Что говорят эксперты?
«Где это видано, чтобы Пенсионный фонд ходил по квартирам и предлагал какие-то деньги. Если хотите подробнее узнать о каких-то мерах, вы заходите на официальный сайт и узнаете обо всех возможных акциях», – сказал киберэксперт Игорь Ковалевский.
13-я пенсия – схема не нова. И несмотря на это обманутых из года в год не уменьшается. Почему же пенсионеры верят в легенду о дополнительной выплате?
Ни в коем случае не давайте никому и никогда данные банковской карты и документы. Злоумышленники могут не только опустошить ваш счет, но и набрать кредитов на ваше имя. И если уж стали жертвой аферистов – поскорее обратитесь в банк.