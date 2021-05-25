Мошенники под видом чиновников выманивают деньги на якобы замену окон

В Николаеве мошенники, представляясь работниками департамента, вымогают у жителей ОСМД деньги на якобы замену окон. Неизвестные обещают, что городской бюджет вскоре вернет потраченные средства.

Об этом сообщается на странице департамента энергетики в Facebook.

Рассказывается, что в центр энергоэффективности Николаева от жителей ОСМД поступили сообщения о том, что активизировались мошенники, которые, прикрываясь программой «Теплый Николаев», стремятся попасть в жилье горожан. Неизвестные обещают выполнить замеры окон в квартирах жителей ОСМД и вскоре заменить их на энергоэффективные. При этом, мошенники требуют деньги на установку окон под предлогом, что городской бюджет вскоре отдаст потраченные средства обратно.

В департаменте отмечают, что программой «Теплый Николаев» пока не предусмотрено финансирование замены окон и дверей в квартирах николаевцев.

«Будьте осторожны и не пускайте мошенников в свое жилище. О работе программы «Теплый Николаев» вы можете проконсультироваться в Центр энергоэффективности м. Николаева по адресу: ул. Фалеевская, 13. Тел: 0512-50-01-02», — говорится в сообщении.

Как известно, директор департамента энергоэффективности Денис Денисенко на пресс-конференции заявил, что город не будет больше бесплатно менять окна в многоэтажках Николаева по проекту «Теплый дом». // «Преступности.НЕТ»