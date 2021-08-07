Мошенники получают дубликаты сим-карт предпринимателей и крадут их деньги

Исследователи из антивирусной компании ESET рассказали о набирающем обороты виде онлайн-мошенничества с сим-картами. С помощью новой схемы злоумышленники могут получить доступ к телефонному номеру жертвы и перевести его деньги из банковских приложений.

«Фишка» нового подхода в комбинации уже известных ранее мошеннических уловок, и, как предупредили в ESET, такой обман на практике очень сложно доказать. Всё начинается с создания поддельного аккаунта, который можно приобрести, например, на чёрном онлайн-рынке, отмечает «Anti-Malware»

Невооруженный глаз не сможет отличить такие учётные записи от настоящих. Во-первых, они созданы несколько лет назад, во-вторых — содержат фотографии, которых нет в поиске Google и Яндекс.

Злоумышленники также обновляют контент таких учёток (пусть не так часто), чтобы поддерживать иллюзию активности живого пользователя. Жертву мошенники ищут в Facebook и Instagram, специально рассчитывая потенциальный успех социальной инженерии. Главный интерес представляют владельцы бизнеса, предприниматели.

Выбрав объект, преступники пытаются выяснить номер его телефона, для чего привлекается вымышленная красивая девушка. Чтобы привлечь внимание, фейковая дама создаёт видимость общих интересов (например, отмечаются одни и те же хобби с жертвой или общий ВУЗ).

Именно этот персонаж пытается выудить у объекта телефонный номер. Для этого предлагается перенести общение в WhatsApp. Забегая вперёд, можно отметить, что номер телефона необходим для изготовления дубликата сим-карты.

Узнав заветные цифры и подготовив поддельную доверенность, злоумышленники идут в небольшой филиал оператора, обслуживающего жертву. Причём всё готовится таким образом, чтобы этот филиал был в другом часовом поясе с объектом.

После получения сим-карты мошенникам остаётся лишь обратиться в банк по поводу восстановления пароля от банковского приложения (телефонный номер выступает в качестве дополнительного фактора аутентификации). А дальше — дело техники: все средства предпринимателя переводятся в карман преступников.