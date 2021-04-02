СНБО заблокировал активы «топ-десятки» украинских контрабандистов

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Совет нацбезопасности и обороны впервые в истории ввел персональные санкции против «топ-десятки» украинских контрабандистов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после заседания.

«Вы, наверное, слышали словосочетание «черная пятница». Это день большой распродажи… В Украине появилась своя версия черной пятницы. В этот день лица, занимавшиеся распродажей стратегических предприятий Украины, естественных ресурсов, должностей, торговали безопасностью, стабильностью, будущим, получают по заслугам.

СНБО заблокировал активы "топ-десятки" украинской контрабанды

Украинская черная пятница проходит почти каждую неделю. Сегодня после заседания СНБО она наступила для ряда физических и юридических лиц. Прежде всего о контрабанде. Это экономический терроризм. Убытки достигают 300 млрд грн, недополученных бюджетом. Из них более 100 млрд — в результате неэффективной работы таможни. Впервые введены персональные санкции, в частности заблокированы активы, имущество лиц, которых можно назвать топ-10 украинской контрабанды», — сообщил он.

По словам Зеленского, отстранены десятки должностных лиц таможенных органов, готовится криминализация недостоверного таможенного декларирования. Никаких фамилий президент не назвал. // LB.ua

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