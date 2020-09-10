Мошенники, вымогают деньги у предпринимателей, выдавая себя за инспекторов Гоструда

В сентябре Госслужба по вопросам труда проводит массовые проверки, и аферисты пользуются этим

Мошенники прикидываются инспекторами Гоструда, проводят липовые проверки и требуют у предприятий деньги. Мол, из-за недостатков которые находят в работе. И таких случаев Госслужба по вопросам труда насчитала более десятка. Как распознать аферистов, выяснили корреспонденты новостей «Сегодня».

Чтобы получить доступ к жертвам, аферисты звонили к предпринимателям с разных номеров, а на заставке в мессенджерах использовали фото руководителя службы и представлялись его именем.

«Когда Гоструда выходит с проверками, есть штрафы и предписания по устранению этих недостатков. Мошенники используют эту схему и предлагают избежать штрафов, чтобы люди перечислили средства», – объясняет Александр Гарбар, главный специалист по вопросам предотвращения и выявления коррупции Гоструда.

Жертв находили в плане проверок, который опубликовали на сайте Гоструда. Один из предпринимателей перевел мошенникам на карту 20 тысяч гривен. Эксперт по кибербезопасности объясняет: аферисты манипулировали эмоциями людей.

«На предприятиях действительно бывают различные нарушения, они могут быть незначительные, но мошенники начинают вести себя так, будто им известно об очень больших нарушениях. Предприниматели начинают нервничать, и вот они уже согласны решить эти проблемы с помощью денег», – отмечает Наталья Бугаева, эксперт по психологической кибербезопасности.

В таких случаях советуют попросить перезвонить позже, а за это время проверить информацию о так называемых контролерах. Потому что из Гоструда такие звонки не поступают.

«Этот вопрос находится в плоскости между мошенничеством и коррупцией. Работники Гоструда по вопросам получения неправомерных выгод или каких-либо мошеннических действий субъектам хозяйствования не звонят», – говорит Александр Гарбар.

Поэтому руководитель Гоструда обратился в полицию. Заявление там зарегистрировали, однако виновных искать не будут: «Шевченковским управлением полиции по результатам рассмотрения указанного заявления не установлено обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления, в связи с чем сведения в Единый реестр досудебных расследований не вносились».