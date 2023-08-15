Жителя Білгород-Дністровського району підозрюють у самовільному зайнятті майже 9 гектарів земельної ділянки в охоронних зонах

За скоєне правопорушнику загрожує обмеження або навіть позбавлення волі.

Правоохоронці встановили, що 69-річний місцевий житель впродовж двох років, починаючи з 2021 року, не маючи відповідних дозвільних документів, використовував майже дев’ять гектарів земельних угідь Татарбунарської об’єднаної територіальної громади, які розташовані в межах водоохоронної зони озера Сасик.

«Захоплені» землі чоловік використовував для здійснення особистої підприємницької діяльності, пов’язаної з вирощуванням та продажем зернових культур.

«За наявності достатніх доказів, які зібрали поліцейські під час досудового розслідування, слідчі під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у самовільному зайнятті земель в охоронних зонах. Цей злочин передбачений частиною 2 статті 197-1 Кримінального кодексу України і тягне за собою обмеження волі на строк від двох до чотирьох років або позбавлення волі на строк до двох років. Слідчі дії тривають», – повідомив начальник відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Віктор Дудка.

Національна поліція України