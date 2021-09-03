На Волинській та Рівненській митницях викрито корупційні схеми розмитнення вантажівок на мільйони гривень

Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу щодо викорінення корупційних схем на митниці.

Працівники ДБР викрили на Волинській митниці корупційну схему розмитнення вантажівок, через яку держава недоотримала митних платежів на загальну суму на понад 1 млн гривень.

Ділки у митних деклараціях занижували вік автомобілів, що дозволяло зменшувати розмір ставки податку.

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом колишнім інспекторам Волинської митниці ДФС у недбалому ставленні до виконання своїх службових обов’язків, які у 2017-2018 роках під час митного оформлення вантажівок «не помітили» такої заміни (ст. 367 КК України).

Процесуальне керівництво у кримінальному проваджені здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – ДФС.

Працівники Теруправління ДБР Хмельницького перевіряють інформацію щодо причетності співробітників Рівненської митниці до подібної корупційної схеми.

За попередньою інформацією, у 2018 році службові особи в інтересах комерційної структури налагодили схему незаконного оформлення вантажівок, видаючи нові вантажівки за старі, й у такий спосіб зменшуючи коефіцієнт акцизного збору в десятки разів, а з ним і податок на додану вартість.

Наразі встановлено, що таким чином було розмитнено близько 300 вантажних автомобілів.

1 вересня 2021 року слідчі провели низку обшуків у службових приміщеннях митних постів «Рівне» та «Дубно» Рівненської митниці ДФС.

Під час обшуків слідчі вилучили митну документацію. Після її вивчення та проведення інших необхідних слідчих дій буде вирішене питання щодо повідомлення про підозру причетним до оборудки особам.

Попередня кваліфікація правопорушення: зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Рівненська обласна прокуратура, оперативний супровід – СБУ.

Державне бюро розслідувань