Користуючись темрявою, грабував харків’янок — в суді довели вину зловмисника

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 34-річного чоловіка у низці грабежів, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України). Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що раніше судимий чоловік у жовтні-листопаді минулого року вчинив низку грабежів у Немишлянському районі м. Харкова. Жертвами зловмисника ставали літні жінки. Грабіжник орудував у вечірній час, користуючись відсутністю вуличного освітлення. Чоловік виривав з рук у потерпілих сумки, у яких знаходились грошові кошти, мобільні телефони та інше майно.

Грабіжник навіть не викидав ці сумки, а зберігав їх у своїй квартирі, що зокрема в подальшому в сукупності з іншими доказами дало змогу встановити його причетність до пограбувань.

Усього від дій зловмисника постраждали четверо харків’янок.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Фрунзенський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура