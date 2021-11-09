У Києві затримали жінку, яка ошукала пенсіонерку

За схемою «ваш родич потрапив у ДТП» під виглядом помічника лікаря зловмисниця видурила у потерпілої гроші та ювелірні прикраси нібито на лікування її онуки. Фігурантку оперативно затримали правоохоронці та повідомили їй про підозру. За скоєне правопорушниці загрожує до трьох років обмеження волі.

До чергової частини Шевченківського управління поліції звернулась 86-річна жінка та повідомила, що невідомі забрали у неї гроші та коштовні прикраси. Для встановлення всіх обставин події на виклик черговий негайно направив слідчо-оперативну групу.

За словами дізнавача відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Олександри Кравчук, поліцейські встановили, що до пенсіонерки зателефонував невідомий на стаціонарний телефон:

«Чоловік представився лікарем. Він повідомив старенькій, що її онука потрапила у ДТП, тому негайно потрібні гроші на її лікування. Через деякий час до квартири потерпілої прийшла «помічниця лікаря», яка забрала три тисячі гривень та ювелірні прикраси. Коли невідома залишила оселю, заявниця зателефонувала до родички та почула, що з дівчиною все добре і в автопригоду вона не потрапляла».

У ході оперативно–розшукових заходів поліцейські затримали 37-річну мешканку Луганської області у порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України.

Сектором дізнання Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва дізнавачі повідомили затриманій про підозру. Їй загрожує до трьох років обмеження волі.

«Наразі ми перевіряємо підозрювану на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території столиці, а також встановлюємо інших можливих фігурантів злочинної схеми», — додала лейтенант поліції Олександра Кравчук.

Аби не стати жертвою такого злочину, спочатку слід з’ясувати, де знаходиться близька людина, за порятунок якої у вас просять винагороду. У разі виявлення шахрайських дій негайно повідомляйте на 102.

Відділ комунікації поліції Києва