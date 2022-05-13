На Волині судитимуть громадянина РФ, який воював на боці «лугандону»

Прокурори галузевого відділу Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у розслідуваному слідчими УСБУ в області кримінальному провадженні про вчинене громадянином російської федерації посягання на територіальну цілісність України в складі незаконних збройних формувань та незаконне поводження з вибуховими пристроями (ч.2 ст. 110, ч.2 ст. 260, ч.1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, громадянин, перебуваючи під впливом російської пропаганди та сповідуючи ідеї «руського міра», із травня 2014 до грудня 2015 року воював у складі незаконних збройних формувань так званої «ДНР» на території України, перешкоджаючи відновленню конституційного ладу та кордонів нашої держави.

Крім того, вже в березні 2022 року росіянин повторно незаконно потрапив на територію України, де був затриманий в місті Луцьку з вибуховим пристроєм.

Подальшу долю обвинуваченого вирішуватиме суд.

Пресслужба обласної прокуратури