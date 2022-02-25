Мошенница обманула 50 человек, «продав» им через интернет дорогие детские вещи

Молодая переселенка из Донецка, в одиночку воспитывающая двухлетнего ребенка, не понаслышке знала, как дорого обходится покупка всего необходимого для малыша. Проводя много времени в интернете в поисках желаемого, она приобрела убедительный уровень знаний о всевозможных колясках, кроватках, стульчиках для кормления, пеленальных столиках и тому подобном.

Превосходно разбираясь в подобного рода продукции, она начала публиковать на сайте OLX.ua объявления о продаже товаров из детского ассортимента. Первое же объявление о продаже бывшей в употреблении шведской стенки, принесло мошеннице 500 гривен, которые она получила в качестве предоплаты на карту. Естественно, никакой шведской стенки она не отправила покупательнице, поскольку просто не имела ее в наличии.

Получив самые легкие в ее жизни 500 гривен, мошенница почуяла вкус денег и ее аппетит разыгрался: с этого момента она стала выкладывать объявления более высокой стоимости. Если получалось, девушка старалась уговорить потенциальных жертв на дополнительные товары, вроде пачки памперсов, чтобы увеличить размер чека.

Размеры ущерба, который она причиняла доверчивым молодым родителям, колебались от 500 до 14,5 тысяч гривен. В общей сложности, мошенница обманула 48 человек, вынудив их заплатить за несуществующие товары 115,5 тысяч гривен. И это только доказанные следствием эпизоды, на основании заявлений потерпевших. Вполне возможно, что людей, которые не дошли до полиции могло быть больше.

В конце концов, женщина предстала перед судом по обвинению в многократно совершенном мошенничестве (ч.1,2 ст. 190 УК Украины). Санкции этих статей предусматривают наказание в виде штрафа от 63,750 до 85 тысяч гривен, исправительными работами до 2 лет или лишением свободы до 3 лет.

Пытаясь добиться смягчения приговора, подсудимая прикрывалась ребенком, рассказывая, что хотела добиться лучших условий для него, а также социальной ответственностью – заверяла, что часть незаконно полученных денег направляла на помощь внутренне перемещенным лицам. В конце концов, она даже возместила часть нанесенного ущерба и поклялась продать автомобиль и 2 айфона, чтобы перекрыть оставшийся ущерб.

Реальное наказание, которое в конце концов определил ей судья – всего лишь 34,000 гривен штрафа и 3 года испытательного срока. К сожалению, большая часть аналогичных материалов Единого реестра судебных решений, свидетельствует о том, что преступники чаще всего остаются гулять на свободе. Серьезное наказание постигает лишь тех, кто уже находился на испытательном сроке и повторно совершил преступление. К сожалению, подобная судебная практика смягчения наказаний вряд ли приведет нас к сокращению уровня преступности в ближайшее время. // internetua.com