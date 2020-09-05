Мукачівець підробив документи, викрав BMW товариша і перепродав його

Слідчі Мукачева розслідують кримінальне провадження за фактом незаконного заволодіння та використання підробленого документу, що спричинило значної матеріальної шкоди потерпілому.

На початку червня цього року до поліції Мукачівського відділу надійшло повідомлення від 39-річного жителя Великоберезнянщини про те, що його товариш, 32-річний мукачівець, вже більше року не повертає йому автомобіль марки «BMW 520 D» 2010 року випуску.

У ході розслідування справи поліцейські з’ясували, що житель Мукачева під приводом пошуку клієнта на автомобіль підробив документи для продажу авто і відповідно перепродав його мешканцю села Ракошино Мукачівського району. Отримані гроші чоловік використав на власні потреби, не повідомивши про це власника машини.

Під час проведення слідчих дій поліцейські встановили коло усіх осіб, які були залучені до незаконних оборудок з підробки та використання фальшивих документів.

3 вересня слідчі поліції Мукачева повідомили про підозру жителю районного центру за ч.3 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, що завдало великої матеріальної шкоди потерпілому) та за ч.3, ч.4 ст. 358 (Підроблення та використання підробленого документу) Кримінального кодексу України. Згідно з висновком експерта вартість автомобіля склала понад 517 тисяч гривень.

Зараз у поліції вирішується питання про обрання мукачівцю запобіжного заходу на період досудового розслідування кримінального провадження, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. // zakarpattya.net.ua