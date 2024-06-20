Мукачівські поліцейські припинили діяльність ще двох наркоторговців: зловмисників поміщено до СІЗО

Вчора, 19 червня, співробітники Мукачівського районного управління поліції провели затримання двох торговців наркотиками. Фігуранти розповсюджувли на території району метамфетамін, марихуану та Альфа-PVP (солі).

Один із затриманих – 42-річний мукачівець, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за збут наркотиків та лише нещодавно вийшов з місць позбавлення волі.

Після звільнення із в’язниці він знову продовжив свою злочинну діяльність і був затриманий оперативниками, за силової підтримки бійців КОРДу, під час передачі наркотовару та отримання грошей від клієнта.

Іншого, 46-річного наркоторговця, поліцейським також вдалося впіймати «на гарячому». До цього, в ході проведення негласних заходів, поліцейські задокументували кілька фактів збуту зловмисником наркотовру.

Обох підозрюваних затримано у порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі кваліфікують їх дії за ч. ст. Кримінального кодексу України.

За торгівлю наркотиками зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оперативні заходи у справі продовжуються. Поліція встановлює канали постачання фігурантам наркотовару.

Досудове розслідування у справі здійснюється за процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури.

Поліція Закарпатської області