Мукачівські ювенали притягнули батьків до відповідальності за втягнення дітей у жебрацтво

За минулі вихідні поліцейські зафіксували чотири випадки неналежного догляду та виховання неповнолітніх. Зокрема, працівники ювенальної превенції Мукачева виявили дітей, яких родичі схиляли до жебрацтва на вулицях міста. Відносно батьків неповнолітніх складено адмінматеріали

Днями на території міста Мукачева увагу поліцейських привернули четверо неповнолітніх дітей, які жебракували на проїжджій частині дороги.

Так, наражаючись на небезпеку, милостиню від водіїв на вулиці Валенберга просила 16-річна дівчинка з фізичними вадами. Як з’ясували поліцейські, неповнолітня разом з родичами приїхала до Мукачева жебракувати з міста Рахів.

Також ювенальні поліцейські зафіксували три випадки жебракування хлопчиками, віком 9, 11 та 12 років. Усі вони мешканці Мукачева та району. Неповнолітні випрошували гроші на автопарковках біля місцевих супермаркетів у той час, коли батьки знаходились неподалік і чекали «на виручку» від дітей. Усі хлопчики виховуються у багатодітних родинах, а їхні матері раніше вже притягувались до відповідальності за неналежне виховання дітей та навіть втягнення їх у злочинну діяльність.

З батьками неповнолітніх зараз працюють поліцейські. На правопорушників складені адміністративні протоколи за статтею 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали передані до місцевого суду для прийняття рішення.

Поліцейські взяли на особливий контроль вказані сім’ї. У разі, якщо ювенали не спостерігатимуть позитивну динаміку у процесі виховання дітей, батьки понесуть кримінальну відповідальність, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Поліцейські закликають громадян: якщо ви стали свідками таких правопорушень, не будьте байдужими та негайно викликайте поліцію.

Втягнення дітей у таку діяльність несе невідворотно негативні наслідки: окрім високої небезпеки та ризику для їх життя та здоров’я, у дітей складається деформоване уявлення про правильний спосіб життя. Діти не в змозі зрозуміти весь жах ситуації, зробити відповідні висновки чи змінити щось. А примушування їх до подібних дій – не лише позбавлення їх дитинства, а моральний злочин.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області