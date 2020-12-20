Мукачівський суд заґратував наркоторговця «Зайця»

Мова йде про Івана Повідайчика на прізвисько «Заяць». Через чергову справу про торгівлю наркотиками суд відправив його до СІЗО на 60 днів, як запобіжний захід без права застави на час розгляду справи судом.

Колегія суддів Морозова, Кость, Котубей — респект. Мінус один наркоторговець на вулицях.

Сам «Заяць» намагався уникнути заґратування — намагався лягти до лікарні маючи підроблений тест на COVID-19. Повторне тестування підтвердило — коронавірусом наркоторговець не хворіє.

Крім того, Повідайчик був у розшуку і переховувався від слідства. Поліцейські з‘ясували, де переховується наркоторговець в Ужгороді і доставили його до суду.

До цього Ужгородський міськрайонний суд відпустив Повідайчика під заставу понад 3 мільйони гривень, які той сплатив наступного ж дня і вийшов на волю.

Віталій Глагола

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