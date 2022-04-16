На Волині заблоковано незаконний збут партії бронежилетів і касок

Співробітники СБУ заблокували незаконний збут партії бронежилетів, касок та інших товарів, ввезених на митну територію України як гуманітарну допомогу. Загальна вартість продукції становила 18 тис. дол.

Оперативники встановили, що незаконну схему організував військовослужбовець добровольчого формування, який також обіймає посаду керівника одного з відділів Підгайцівської ТГ.

Під час санкціонованих обшуків на складі у місті Ковель та за місцем проживання зловмисника, правоохоронці виявили та вилучили:

бронежилети,

каски,

гігієнічні товари,

готівкові кошти у валютах різних країн на загальну суму майже 800 тис.грн.

Триває досудове розслідування, розпочате за ч.3 ст.201-2 Кримінального кодексу України (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги). Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Документування проводилось оперативниками Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури Волинської області.

Управління СБ України у Волинській області