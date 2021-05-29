Мужчина поймал приятеля-педофила, установив в комнате детей видеокамеру

Извращенцем оказался друг семьи

Педофил задержан в подмосковной Балашихе. Мужчина много лет развращал двух маленьких детей своих лучших друзей. Как стало известно «МК», 27 мая к стражам порядка обратилась женщина с заявлением, что друг их семьи с 2014 года домогался детей пары — когда все началось, старшему ребенку было четыре года, младшему — всего год.

По словам женщины, развращал детей изувер не один год. Гостя оставляли в доме на ночевку, а мужчина пользовался этим. Подонок внушал детям, что они не должны никому рассказывать об особых отношениях, так как «дядю могут посадить, а им же жалко дядю».

Тревогу первым забил глава семейства, отец детей. Он обратил внимание, что общение друга семьи с девочкой стало каким-то резким.

Мужчина в этом году установил в спальне детей видеонаблюдение. Камера запечатлела, как во время очередной ночевки в апреле этого года извращенец посреди ночи встал с пола, где спал в спальном мешке, перебрался на кровать к девочке и лег рядом с ней.

В ходе разговора с разъяренной матерью педофил заявил, что на него «нашло помутнение».

По словам родственников задержанного, он инвалид детства. Из-за гидроцефалии перенес три операции. Родным он объяснил инцидент с ребенком тем, что ему холодно было лежать на полу, он был сильно пьян, поэтому и прилег на детскую кровать.

Мужчина выучился на агронома, но по специальности не работал, писал стихи и каждый год ездил на творческий слет в один из подмосковных городов читать свои творения. С родителями своих жертв он дружил 13 лет, познакомился с ними на ВДНХ, где глава семейства играл на музыкальном инструменте. // МК