Мужчина получил условный срок за хранение детской порнографии

Суд вынес приговор украинцу, который хранил на своем компьютере почти 10 тыс. изображений, содержащих детскую порнографию

Об этом сообщает InternetUA.

В неустановленный досудебным расследованием период мужчина, используя программу для обмена файлами «eMulе», загрузил на свой ПК 9839 файлов графического формата, содержащих детскую порнографию. 8 апреля 2021 года по месту проживания обвиняемого был проведен обыск, в ходе которого был изъят ПК с запрещенным контентом.

Суд квалифицировал действия подсудимого по ч.1 ст.301-1 УК Украины (преднамеренное получение доступа к детской порнографии с использованием информационно-телекоммуникационных систем и умышленном ее хранении без цели сбыта или распространения).

28 октября 2021 года между прокурором и подозреваемым было заключено соглашение о признании виновности. В соглашении стороны согласились на назначение мужчине наказания в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком в 1 год. Суд утвердил данное соглашение и также обязал обвиняемого возместить в пользу государства процессуальные расходы на сумму 17162 грн.