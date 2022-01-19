В общежитии Днепра иностранный студент устроил дебош

В Днепре иностранный студент посреди ночи бегал по общежитию с палкой и устроил драку с другими проживающими. На место пришлось вызывать полицию, чтобы утихомирить дебошира.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел ночью 19 января в общежитии Металлургической академии. 21-летний гражданин Марокко, являющийся студентом, бегал по общежитию с палкой, а затем устроил драку с другими проживающими и повредил имущество заведения. Чтобы утихомирить дебошира пришлось вызывать полицию. Приехавшие на вызов правоохранители задержали дебошира и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.