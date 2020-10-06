Мужчина сбежал из-под домашнего ареста и пытался пересечь границу с паспортом брата

Во Львовской области пограничники задержали мужчину, который, находясь под домашним арестом, пытался сбежать за границу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Жителя города Нововолынск Волынской области задержал на днях пограничный наряд отдела «Нисмичи» Львовского отряда.

В установлении личности задержанного сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что он уже не в первый раз пытается нарушить границу. В прошлом году на Волыни разоблачили при попытке выехать в Польшу через пункт пропуска «Шегини» по паспорту брата. Биография задержанного не ограничивается нарушением пограничного законодательства. Как выяснилось, ранее этот человек отбыл наказание в виде 15 лет лишения свободы. А недавно его посадили под домашний арест, как подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 186 Уголовного Кодекса Украины, «Грабеж».

Мужчину, который сбежал из-под домашнего ареста, пограничники передали представителям Национальной полиции. Следственный судья Нововолинского городского суда постановил применить к этому гражданину меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей. // Преступности.НЕТ