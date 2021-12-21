Мужчина в женской одежде пришел в львовскую школу и пытался развратить второклассницу

Во Львове полиция разыскивает мужчину, который пытался развратить ученицу 2-го класса в школьном туалете.

Об этом сообщили в Facebook-сообществе «Голоско» и опубликовали соответствующее видео.

Отмечается, что в школу №43 во Львове попал неизвестный мужчина, переодетый в женскую одежду.

«Мужчина зашел в женский туалет и сказал девочке, которая там находилась, раздеться, потому что якобы он – врач. Девочки не было 20 минут, и учительница последовала за ней. Мужчина испугался, оттолкнул педагога и скрылся», – говорится в сообщении. // УНИАН