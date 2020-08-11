Мужчина вступился за беременную соседку и получил пулю в шею от ее мужа

В Белгород-Днестровском полицейские разыскивают мужчину, который ранил из пистолета соседа, вступившегося за супругу стрелка.

Как сообщают в ГУНП в Одесской области, раненого 37-летнего жителя Белгород-Днестровского доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Полицейские, прибывшие на место ЧП, установили, что, по предварительным данным, 36-летний житель многоэтажки оскорблял и толкал свою беременную жену. Их сосед, увидевший упавшую женщину, вступился за нее. В ответ ее муж несколько раз выстрелил в соседа, попав ему в район шеи, и сбежал.

«Правоохранители устанавливают его местонахождение. Действия правонарушителя следователи квалифицировали по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет», — сообщают в полиции. // Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»