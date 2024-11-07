У Берегові повідомили про підозру зловмиснику, який підпалив будинок місцевої жительки

У середині жовтня до поліції надійшло повідомлення про загоряння приватного будинку у місті Берегово. Під час пожежі було пошкоджено саме помешкання, ніхто з людей не постраждав.

Співробітники поліції, які прибули за викликом, оглянули місце події та виявили сліди умисного підпалу. Це підтвердили і відеозаписи з камер спостереження, які зафіксували, як посеред ночі невідомий у темному одязі кидає в будинок пляшки з легкозаймистою сумішшю, які попередньо підпалив. Після цього фігурант втікає.

Оперативники кримінальної поліції провели ряд заходів та встановили, що підозрюваним у злочині є 20-річний місцевий житель. Слідчі зібрали достатньо доказів та повідомили причетному про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.

У справі продовжується досудове розслідування, готуються необхідні матеріали для скерування справи до суду.

Поліція Закарпатської області